Max Burt regresa con los Criollos

CAGUAS – Los Criollos de Caguas anunciaron el regreso del jugador del cuadro importado Max Burt para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Es el octavo jugador importado anunciado por la Yegüita para el venidero torneo. El pasado año, Burt entró a los Criollos en la fase culminante de la temporada regular.

“Nosotros a través de los años le hemos dado continuidad a muchos jugadores que han sido de impacto en los Criollos, y Max Burt fue uno de esos. El año pasado llegó al equipo cuando estuvimos en un momento difícil, con marca de 5-15, y no tan solo en el terreno nos ayudó, sino también con el grupo de nativos”, indicó Jesús “Motorita” Feliciano, gerente general del equipo.

Burt, de 29 años, pertenece a la organización de los Yankees de Nueva York en doble A.

“Todos estamos muy contentos, incluyendo los jugadores, estaban bien deseosos de que él estuviera de vuelta. Contamos con un jugador sumamente versátil, que juega en diferentes posiciones, que se roba sus bases y que, con la mezcla de nuestros jugadores nativos, será de gran ayuda para lo que estamos buscando”, resaltó Feliciano.

Los Criollos tendrán su primer compromiso el 7 de noviembre, cuando reciban a los Gigantes de Carolina a las 7:21 p.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales.