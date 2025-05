Más que un simple dolor

Kariana Vega

medios@presenciapr.com

La fibromialgia es una enfermedad crónica que no afecta la esperanza de vida de los pacientes, pero sí su calidad de vida.

Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y el Informe de Enfermedades Crónicas, el síndrome de la fibromialgia afecta al 28.8% de la población y es una condición asociada a enfermedades reumáticas. En los Estados Unidos, puede afectar a alrededor de 5 millones de personas, según el portal electrónico del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas (NIH, por sus siglas en inglés).

Esta enfermedad afecta mayormente a mujeres entre los 35 y 55 años. Es un trastorno que causa dolores recurrentes y fatigas en los pacientes, ocasionando que desarrolle unos puntos sensibles en el cuerpo. Afecta los tejidos blandos del cuerpo, como los músculos, tendones, nervios y más, subordinando las dolencias que son parte del cuadro clínico de la enfermedad, como cuello, hombros, espalda, piernas, caderas, entre otros. Aún no existe un estudio específico para detectar esta enfermedad de manera temprana, ya que no se conocen bien los mecanismos que la producen, por lo que no se encuentran alteraciones en análisis o estudios de imagen. Esto significa que es una enfermedad silenciosa; por eso se debe estar muy pendiente a los síntomas para así detectarla a tiempo.

A menudo, muchos se refieren a la fibromialgia como la “enfermedad de los 100 síntomas”, ya que puede causar hasta 100 síntomas relacionados. Este trastorno crónico no solo es dolor, sino que puede afectar hasta el sistema emocional, causando depresión y ansiedad. Algunos de los síntomas más comunes son: cansancio, trastornos del sueño, rigidez del cuerpo, incremento de dolores de cabeza, malestar abdominal, trastornos digestivos como dolores abdominales, meteorismo, estreñimiento y diarrea. También un paciente puede presentar problemas genitourinarios: aumento en la frecuencia o de mayor urgencia para orinar, típicamente, sin una infección de la vejiga y entumecimiento u hormigueo (por ejemplo, en las manos o los pies).

La fibromialgia tampoco tiene una causa clara. Sin embargo, las últimas investigaciones sugieren que puede haber un componente genético; lo más común es que se produzca como consecuencia de un traumatismo físico

o estrés emocional. Existen algunos consejos que pueden funcionar para aliviar los síntomas de esta enfermedad, aunque es indispensable visitar a un médico especialista para que recete el tratamiento adecuado. Mientras, como suplemento al tratamiento, es importante hacer ejercicio moderado. Los expertos recomiendan limitarse a ejercicios aeróbicos de bajo impacto, como nadar o caminar.

La alimentación es otro punto indispensable. La profesora adjunta del Departamento de Estudios de la Salud de la Universidad Americana de Washington D. C., Kathleen Holton, recomienda consumir alimentos no procesados, con un alto contenido de nutrientes y un bajo contenido de aditivos, como frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. Tomar té elaborado con tomillo seco o fresco, jengibre y miel puede ayudar a aliviar los síntomas de la fibromialgia, pero se debe evitar el té de tomillo si padece enfermedades cardíacas o gastrointestinales.

También es esencial dormir bien. Descansar ayuda a disminuir el dolor, pero uno de los síntomas de esta enfermedad son los trastornos de sueño, así que a muchos pacientes les puede costar dormir. Para poder controlar esto, es importante renunciar a las siestas durante el día para que sea más fácil conciliar el sueño en la noche. Además, se puede tomar suplementos naturales como la melatonina para mejorar esa calidad del descanso.

Adicional a estas recomendaciones, existen tratamientos como masajes, yoga, acupuntura, entre otros.

Si padeces de la condición, es necesario que te eduques para que, aparte del tratamiento médico, puedas ayudarte con un tratamiento natural que sea efectivo para ti.

La fibromialgia no es solo dolor; esta enfermedad es muy compleja, por lo que la educación es la clave para vivir una vida placentera mientras se batalla con la enfermedad, ya sea que la padezcas o que conozcas a alguien con ella.