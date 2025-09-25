Marvel’s Wolverine: Todo lo que sabemos del esperado lanzamiento en PlayStation 5

La espera por ver a Wolverine en su propio videojuego exclusivo está cada vez más cerca de terminar. Insomniac Games, en colaboración con Marvel Games y Sony Interactive Entertainment, prepara el lanzamiento de Marvel’s Wolverine en otoño de 2026 para PlayStation 5. Con un nuevo tráiler y el arte de portada oficial revelados, los fanáticos ya tienen un vistazo de lo que promete ser una de las experiencias más brutales y emocionantes de la nueva generación.

Un héroe icónico con un pasado oscuro

Logan, mejor conocido como Wolverine, es uno de los personajes más complejos y queridos del universo Marvel. En esta nueva aventura será interpretado por Liam McIntyre, quien aportará la intensidad y vulnerabilidad necesarias para dar vida al mutante.

La trama nos mostrará a Wolverine en la búsqueda de respuestas sobre un pasado lleno de secretos y sufrimiento. Como es de esperarse, esa misión lo enfrentará a enemigos implacables, donde tendrá que recurrir a su instinto, sus garras de adamantium y su furia incontrolable para sobrevivir.

Combates feroces y sangrientos

Uno de los puntos más atractivos del juego será su sistema de combate visceral y fluido. A diferencia de la saga Spider-Man de Insomniac, aquí la violencia será más cruda y brutal, fiel al estilo del personaje.

Ataques veloces y combos fluidos con las garras.

Ráfagas de furia berserker que aumentan la intensidad de cada enfrentamiento.

Técnicas letales capaces de desmembrar a los rivales y mostrar el lado más salvaje del héroe.

Wolverine no es un héroe convencional. Es un arma viviente forjada contra su voluntad, y el juego buscará transmitir esa sensación en cada batalla.

Aliados, villanos y facciones conocidas

El tráiler ya adelantó la aparición de rostros familiares para los fans de los cómics. Entre ellos se encuentran la enigmática Mystique y el temible Omega Red, además de la amenaza constante de los Reavers, un grupo enemigo especializado en poner a prueba las habilidades de Logan.

El avance concluye con la presencia de un robot púrpura prototipo que anticipa enfrentamientos épicos contra enemigos de gran escala.

Escenarios globales y variedad de entornos

La narrativa llevará a Wolverine a recorrer el mundo en una aventura con tintes de thriller internacional. Entre los lugares confirmados se encuentran:

Madripoor, una isla plagada de crimen y conspiraciones.

Los paisajes nevados de Canadá, donde Logan tiene sus raíces.

Las calles estrechas de Tokio, perfectas para combates rápidos e intensos.

Cada locación será un campo de batalla que pondrá al límite al héroe y sus habilidades.

Diseñado exclusivamente para PlayStation 5

Insomniac Games está desarrollando el juego desde cero para PS5, lo que garantiza un apartado gráfico de nueva generación, tiempos de carga mínimos y un sistema de combate optimizado para la consola. Además, el título contará con escenas de acción cinematográficas, opciones de accesibilidad avanzadas y una narrativa profunda que busca capturar la esencia más oscura de Logan.

El lanzamiento que todos esperan

Con Marvel’s Wolverine, Insomniac promete una experiencia más cruda y brutal que la vista en otros títulos de superhéroes. Este será un viaje lleno de acción, misterio y sangre, donde Logan deberá enfrentar no solo a sus enemigos, sino también a sus propios demonios.

Los jugadores podrán desatar la furia del mutante cuando el juego llegue en otoño de 2026, en exclusiva para PlayStation 5.

Trailer: