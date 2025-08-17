domingo

agosto 17, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Maripily Rivera presenta su libro Con la Fuerza de un Huracán en The Bookmark, Liberty Square

Maripily Rivera (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 1

SAN JUAN – La empresaria, modelo y ahora autora Maripily Rivera presentó su esperado libro Con la Fuerza de un Huracán en la librería The Bookmark de Liberty Square, en un evento cargado de emociones, donde compartió con fanáticos, medios y allegados los detalles de su historia de vida.

En esta obra, Maripily se muestra sin filtros, revelando experiencias, retos y triunfos que han marcado su trayectoria personal y profesional. Con la Fuerza de un Huracán es un testimonio de resiliencia, determinación y pasión, escrito con la misma energía que la ha convertido en una figura icónica en Puerto Rico y la comunidad latina. La periodista Ana Enid López estuvo a cargo de la redacción del libro, mientras que el prólogo lo hizo su amigo y manejador Carlos Bermúdez.

“Este libro es mi verdad, mi historia, mis caídas y mis victorias. Quiero que quien lo lea sienta que, pase lo que pase, siempre es posible levantarse más fuerte”, expresó Maripily Rivera durante la presentación.

El evento en The Bookmark reunió a seguidores que esperaban la oportunidad de conocerla, obtener su libro autografiado y tomarse fotos con ella. La noche se convirtió en una celebración de cercanía y gratitud, donde Maripily reafirmó que su historia es, sobre todo, un mensaje de inspiración.

Con la Fuerza de un Huracán es el libro más vendido ahora mismo en Amazon y está disponible en The Bookmark, en librerías seleccionadas y en plataformas digitales.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 629

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
173

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: