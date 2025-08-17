Maripily Rivera presenta su libro Con la Fuerza de un Huracán en The Bookmark, Liberty Square

SAN JUAN – La empresaria, modelo y ahora autora Maripily Rivera presentó su esperado libro Con la Fuerza de un Huracán en la librería The Bookmark de Liberty Square, en un evento cargado de emociones, donde compartió con fanáticos, medios y allegados los detalles de su historia de vida.

En esta obra, Maripily se muestra sin filtros, revelando experiencias, retos y triunfos que han marcado su trayectoria personal y profesional. Con la Fuerza de un Huracán es un testimonio de resiliencia, determinación y pasión, escrito con la misma energía que la ha convertido en una figura icónica en Puerto Rico y la comunidad latina. La periodista Ana Enid López estuvo a cargo de la redacción del libro, mientras que el prólogo lo hizo su amigo y manejador Carlos Bermúdez.

“Este libro es mi verdad, mi historia, mis caídas y mis victorias. Quiero que quien lo lea sienta que, pase lo que pase, siempre es posible levantarse más fuerte”, expresó Maripily Rivera durante la presentación.

El evento en The Bookmark reunió a seguidores que esperaban la oportunidad de conocerla, obtener su libro autografiado y tomarse fotos con ella. La noche se convirtió en una celebración de cercanía y gratitud, donde Maripily reafirmó que su historia es, sobre todo, un mensaje de inspiración.

Con la Fuerza de un Huracán es el libro más vendido ahora mismo en Amazon y está disponible en The Bookmark, en librerías seleccionadas y en plataformas digitales.