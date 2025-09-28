Maestro de escuela privada resulta herido con una piedra en Trujillo Alto

TRUJILLO ALTO – Un maestro de agricultura identificado como Rafael Rivera Rivera resultó herido al recibir el impacto de una piedra mientras transitaba por la barriada González III en Trujillo Alto junto a un padre voluntario.

Ambos salían de la escuela DW School, donde Rivera imparte clases, y se dirigían a dejar una cosecha en una residencia. A solo segundos de salir del plantel, el maestro sintió un impacto en el rostro tras notar un movimiento a su izquierda.

Después del incidente, los afectados bajaron del vehículo para pedir ayuda, y el presunto agresor huyó hacia una residencia. Rivera fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras y se encuentra en condición estable.

El sospechoso permanece detenido y las autoridades evalúan radicarle cargos mientras recopilan evidencia y revisan cámaras de seguridad.