domingo

septiembre 28, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Maestro de escuela privada resulta herido con una piedra en Trujillo Alto

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 18

TRUJILLO ALTO – Un maestro de agricultura identificado como Rafael Rivera Rivera resultó herido al recibir el impacto de una piedra mientras transitaba por la barriada González III en Trujillo Alto junto a un padre voluntario.

Ambos salían de la escuela DW School, donde Rivera imparte clases, y se dirigían a dejar una cosecha en una residencia. A solo segundos de salir del plantel, el maestro sintió un impacto en el rostro tras notar un movimiento a su izquierda.

Después del incidente, los afectados bajaron del vehículo para pedir ayuda, y el presunto agresor huyó hacia una residencia. Rivera fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras y se encuentra en condición estable.

El sospechoso permanece detenido y las autoridades evalúan radicarle cargos mientras recopilan evidencia y revisan cámaras de seguridad. 

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 635

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
261

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: