Madeline Merced, colaboradora de Presencia PR, es reconocida en Caguas, por su labor comunitaria

CAGUAS – El alcalde de Caguas, William Miranda Marín, informó en su página de Facebook que el 13 de noviembre se otorgó un reconocimiento a Madeline Merced por su intrépida labor comunitaria.

Ese día recibió homenajes de la Fundación Dar, del Senado de Puerto Rico, un reconocimiento municipal entregado por el director de la Unidad de Base de Fe, Guillermo Encarnación, y un reconocimiento como Mujer Sobresaliente por el periódico Presencia PR.

Madeline Merced nació y creció en Caguas. Es colaboradora del Periódico Presencia PR y capellán de la Iglesia Aposento Alto. Ha realizado gestiones de apoyo y liderazgo para diversas personas de la comunidad. El alcalde expresó agradecimiento por la aportación de Merced a la ciudad y al país.

El Periódico Presencia se une a las palabras del honorable alcalde de la Ciudad Criolla, William Miranda Torres, y reconoce los logros de Madeline Merced y su dedicación al servicio comunitario. Su contribución como escritora y su compromiso con las iniciativas sociales reflejan el valor de quienes trabajan por el bienestar de la ciudad. Presencia PR expresa su agradecimiento a Madeline Merced por su aporte a la comunidad y reitera el compromiso de destacar a quienes trabajan en favor del desarrollo social, espiritual y humano.