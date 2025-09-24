Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

El Lusca Film Fest, considerado el festival de cine más grande de Puerto Rico, anunció un paso histórico en su trayectoria: su expansión internacional con la creación del Bori Fest. Este nuevo evento se celebrará en la ciudad de Nueva York del 2 al 5 de octubre y tiene como propósito rendir homenaje a la vibrante comunidad boricua que forma parte de la diáspora en Estados Unidos.

El Bori Fest será un evento libre de costo y funcionará como antesala a la edición puertorriqueña de Lusca, que se llevará a cabo del 16 al 22 de octubre en una nueva sede: Caribbean Cinemas Montehiedra.

Primer festival puertorriqueño en llegar a Nueva York

Con esta iniciativa, Lusca se convierte en el primer festival de cine nacido en Puerto Rico que logra expandirse a Nueva York. Más allá de exhibir cine, el festival busca fomentar la colaboración entre industrias creativas y abrir nuevas oportunidades para realizadores y artistas emergentes.

La edición inaugural del Bori Fest incluirá un homenaje a Toñita, figura cultural icónica en la Gran Manzana y fundadora del Caribbean Social Club, espacio que por décadas ha sido un centro de encuentro para la comunidad puertorriqueña.

“El cine tiene el poder de unirnos. Queremos que Lusca sea un puente cultural que conecte a Puerto Rico con su diáspora, como una forma de reconocer y celebrar a nuestra comunidad más allá de la isla. Nueva York es un punto de encuentro natural para nuestro cine y nuestra identidad”, expresó Zoilo Rodríguez Hernández, director ejecutivo y fundador del festival.

Una edición histórica en Puerto Rico

Tras el debut en Estados Unidos, Lusca regresa a la isla para celebrar sus 19 años de fundación con la edición más grande hasta la fecha. La programación incluye más de 240 proyectos cinematográficos, de los cuales 175 son producciones puertorriqueñas.

Entre los títulos que forman parte de esta amplia oferta se destacan:

11 largometrajes locales

20 largometrajes internacionales

23 tandas de cortometrajes

Una cuidada selección de clásicos y anime

Este crecimiento convierte al festival en una plataforma única para visibilizar el talento local y conectar al público con producciones de alcance global.

Blast from the Past: clásicos y experiencias inmersivas

El tema central de este año será «Blast from the Past», con la proyección de películas icónicas como E.T., Gremlins y The Return of the Living Dead.

Además, el festival contará con experiencias únicas diseñadas para fanáticos del cine y la cultura pop:

Wicked Sing-Along Celebration

Rocky Horror Picture Show: Draglesque Experience

Blast from the Past Party

Dungeons & Dragons: The Legend of the Lusca

Charlas, talleres y oportunidades de networking

De forma paralela, se celebrará el Lusca Campus, que incluirá más de 15 charlas y seminarios gratuitos impartidos por profesionales activos de la industria cinematográfica. Los temas abordarán mercadeo, distribución, producción, aspectos legales y música.

También estarán disponibles el VIP Lounge y el Artist Alley, espacios dedicados a crear oportunidades de networking y destacar el talento local emergente.

Información y boletos

Los boletos ya están disponibles en CaribbeanCinemas.com, en modalidad individual o como pases VIP, que ofrecen acceso completo a películas, charlas y experiencias especiales.

Más información está disponible en las páginas oficiales: