Luquillo impulsa evento de prevención y solidaridad contra el cáncer de seno

(Foto/Municipio de Luquillo)
LUQUILLO – La Administración Municipal de Luquillo, encabezada por su alcalde, Jesús Márquez Rodríguez, y la primera dama, invita a la ciudadanía a una actividad llamada Luquillo a ‘Paso Firme contra el Cáncer del Seno’.

La actividad tendrá lugar:

  • Fecha: 17 de octubre de 2025
  • Hora: 9:30 a. m. — 10:30 a. m.
  • Ubicación: Frente a la Casa Alcaldía

Durante el evento se instalarán mesas informativas de servicios de salud y diversas organizaciones comunitarias. La Unidad Médica Municipal llevará a cabo mediciones de presión arterial, oxigenación, temperatura y peso. Walgreens administrará vacunas. Profamilias ofrecerá orientación sobre salud sexual y aplicará pruebas de VIH. El Concilio de Salud Integral de Loíza en Luquillo realizará pruebas de colesterol, glucosa y hemoglobina.

También se celebrará una oración y la formación de un lazo humano como símbolo de apoyo a las personas afectadas y sobrevivientes de la enfermedad.

(Foto/Municipio de Luquillo)
 

