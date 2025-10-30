Luquillo establece Oficina de Base de Fe

LUQUILLO – Con el fin de fortalecer alianzas de colaboración y apoyo en servicios con las más de 150 iglesias de distintas denominaciones en Luquillo, el alcalde, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, anunció la creación de una nueva unidad administrativa adscrita a la Oficina de Ayuda al Ciudadano.

La nueva oficina servirá de enlace para reforzar alianzas de colaboración estrecha con el sector religioso, propiciando la ampliación de la participación ciudadana en los asuntos y servicios de gobierno.

El anuncio se dio durante la primera sesión de “Diálogo Pastoral Comunitario”, convocado por el municipio en unión a la Asociación de Pastores y Ministerios de Luquillo, Inc., agrupación bajo el liderato del pastor Kevin Meléndez que promueve la interacción de iglesias de diferentes denominaciones para atender las necesidades materiales y espirituales de las comunidades a las que sirven.

Según se precisó, la Oficina de Ayuda al Ciudadano y Base de Fe Comunitaria servirá además para canalizar el que las iglesias y ministerios puedan acceder y competir en propuestas federales que viabilicen la obtención de fondos estatales y federales.

“Este primer encuentro de líderes religiosos de nuestras comunidades nos permite crear puentes de diálogo y colaboración, para intercambiar información valiosa sobre servicios, recursos e iniciativas comunitarias de forma que impactemos a un número mayor de ciudadanos con oportunidades que fomenten una mejor calidad de vida”, sostuvo el alcalde.

Márquez Rodríguez aseguró que, con la creación de la nueva unidad administrativa, su administración superará la asistencia a sobre 120 mil ciudadanos durante el año fiscal que acaba de concluir. “Los retos que trae la situación fiscal que atraviesa el país en el presente demandan la unidad de sectores para atender los reclamos de la gente. Con un frente unido, el pan alcanza para todos”, afirmó el dirigente municipal.

La Oficina de Ayuda al Ciudadano y Base de Fe Comunitaria está dirigida por Mirza Román y contará con la colaboración de Yanitza Negrón y Javier Martorell, ambos funcionarios municipales y líderes religiosos, para canalizar las peticiones de pastores, capellanes y sacerdotes a través del teléfono 787-889-3131, extensiones 215, 216, 218.