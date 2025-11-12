miércoles

LUMA: Trabajos de mejora en San Juan, Caguas y Canóvanas

NORESTE – LUMA informa que en la mañana de hoy se reportó que el 99.80 % de los clientes tenía servicio eléctrico.

Interrupciones programadas
Las interrupciones programadas para el día buscan mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica. Se reconoce que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero resultan necesarias para asegurar la estabilidad y funcionamiento del sistema en el futuro. A lo largo del mantenimiento programado, se solicita la paciencia y comprensión de los clientes.

Además de las labores programadas, se efectúan trabajos en el sistema que no implican interrupciones en el servicio y que contribuyen al fortalecimiento de la red eléctrica.

Miércoles, 12 de noviembre de 2025

  • Trabajos orientados al aumento de resiliencia en postes

    • Canóvanas: barrio Palma Sola, PR-9957, sector Peniel; barrio Campo Rico, PR-185, kilómetro 6.2 interior, sector Los González

  • Remoción de vegetación

    • San Juan: barrio Quebrada Arenas, carretera 1, San Juan Industrial Park; barrio Quebrada Arenas, calle Reverendo Domingo Marrero; calle Maga; camino Mangual; San Juan Industrial Park, carretera 1; barrio Quebrada Arenas; barrio Camarones, sector Buen Pastor

  • Punto de alta prioridad

    • Caguas: barrio Boriquén, comercio Centro Comercial Villa del Carmen, comercio Plaza del Carmen Mall, condominio Estancias del Rey, DOT Río Turabo, residencial Jardines de San Carlos, urbanización Villa del Rey primera sección, urbanización Villa del Rey segunda sección

  • Atenciones solicitadas por clientes

    • Caguas: residencial Brisas del Turabo, avenida Luis Muñoz Marín

Para información adicional y consultar los horarios de las mejoras planificadas, se puede visitar lumapr.com/mejorasplanificadas.

