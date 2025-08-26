LUMA solicita intervención del Tribunal Federal por presunta violación contractual del Gobierno

SAN JUAN – El presidente ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca, dijo el martes que su interés de que el Tribunal Federal atienda su demanda contra la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) responde a lo que se entiende como una violación por parte del Gobierno de Puerto Rico en cumplir con el contrato de Operación y Mantenimiento del sistema eléctrico.

“Desde el primer momento, la AAPP ha insistido incorrectamente en que las controversias alegadas son de naturaleza técnica, cuando no lo son. Estos asuntos deben atenderse a través de la mediación, tal como solicitamos formalmente el 15 de agosto de 2025. Por eso estamos presentando este asunto ante el Tribunal Federal.

Ha habido más interés en cumplir con un calendario motivado políticamente que en buscar una verdadera resolución a estos temas. En lugar de trabajar a través de los canales correspondientes, como lo requiere el Contrato de Operación y Mantenimiento (OMA), la AAPP continúa mostrando un patrón de total incumplimiento con lo pactado”, dijo Saca en declaraciones escritas.

En su demanda ante la jueza federal Laura Taylor Swain, bajo el artículo 3 de la ley federal PROMESA, LUMA solicitó una sentencia declaratoria sobre la validez del contrato y que se sigan los procesos establecidos en el acuerdo para atender las controversias.

Además, solicitaron que se definan los derechos y deberes de las partes y se paguen los honorarios de sus abogados.