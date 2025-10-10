LUMA reprograma trabajos por condiciones meteorológicas

SAN JUAN – LUMA informa que la preparación para emergencias constituye una prioridad diaria para sus equipos.

Por tal motivo, las mejoras planificadas para el periodo comprendido entre el viernes 10 de octubre y el lunes 13 han sido reprogramadas, con el objetivo de enfocar los recursos en la respuesta a las condiciones meteorológicas previstas para esos días.

Cuando las condiciones climáticas lo permitan, proseguirán los trabajos programados en la infraestructura eléctrica. Se recomienda a los clientes mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y consultar las actualizaciones en los canales oficiales para obtener mayores detalles.