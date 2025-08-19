martes

agosto 19, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

LUMA reporta 96.5 % de clientes con servicio eléctrico tras paso del huracán Erin

(Foto/LUMA)
  • Visitas: 6

SAN JUAN – En horas de la mañana, LUMA informó que el 96.5 % de los clientes cuentan con servicio eléctrico. Este porcentaje puede variar según el progreso de las brigadas en la atención de las averías.

Desde la madrugada del día anterior se han reportado interrupciones relacionadas con las bandas de lluvia del evento atmosférico, así como otras vinculadas al estado del sistema eléctrico.

Los equipos de trabajo han avanzado en la restauración del servicio para los clientes afectados por el paso cercano del huracán Erin, y continúan con las labores mientras las condiciones del tiempo lo permitan.

Las averías pueden reportarse mediante el portal MiLUMA, la aplicación MiLUMA o llamando al 1-844-888-5862.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 629

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
176

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: