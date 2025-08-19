LUMA reporta 96.5 % de clientes con servicio eléctrico tras paso del huracán Erin

SAN JUAN – En horas de la mañana, LUMA informó que el 96.5 % de los clientes cuentan con servicio eléctrico. Este porcentaje puede variar según el progreso de las brigadas en la atención de las averías.

Desde la madrugada del día anterior se han reportado interrupciones relacionadas con las bandas de lluvia del evento atmosférico, así como otras vinculadas al estado del sistema eléctrico.

Los equipos de trabajo han avanzado en la restauración del servicio para los clientes afectados por el paso cercano del huracán Erin, y continúan con las labores mientras las condiciones del tiempo lo permitan.

Las averías pueden reportarse mediante el portal MiLUMA, la aplicación MiLUMA o llamando al 1-844-888-5862.