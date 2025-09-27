LUMA refuerza la red eléctrica en Vieques y Culebra con trabajos críticos de mantenimiento

VIEQUES – Como parte de un plan de mantenimiento programado y tras realizar una inspección aérea, brigadas de LUMA se movilizaron este jueves, 25 de septiembre, a las islas municipios de Vieques y Culebra para llevar a cabo trabajos de gran escala en la red eléctrica.

En Vieques, trabajadores de campo reemplazaron equipos críticos en los postes, incluyendo aisladores y herraje. Además de atender puntos calientes que son áreas en las líneas, identificadas por una cámara de termografía, en donde la conexión se calienta más de lo normal y pueden poner en riesgo la operación del sistema.

En Culebra, las brigadas estuvieron realizando pruebas al transformador en la subestación municipal, que lleva en servicio desde el 1966. Por otra parte, se desganchó vegetación cercana a las líneas para mejorar la confiabilidad del servicio.

Los trabajos se realizaron en coordinación con los municipios de ambas islas y con el apoyo de brigadas movilizadas desde Ceiba.

“Estos trabajos son parte de nuestro compromiso de transformar el sistema eléctrico y mejorar la confiabilidad en toda la isla, incluyendo las islas municipios. Para poder continuar avanzando, es indispensable que los fondos necesarios estén disponibles en las cuentas correspondientes”, expresó el Ing. Hamilton Luego, directo de Operaciones en Transmisión.