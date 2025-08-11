LUMA realiza trabajos de mantenimiento en Carolina

CAROLINA – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.26% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Lunes, 11 de agosto de 2025

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Carolina – Sub -1693, Econo, Plaza Carolina.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas