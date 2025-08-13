LUMA realiza reemplazo de equipos y líneas en más de 40 sectores del noreste

NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.50% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – cond. Parque San Ramón, cond. San Francisco Javier, urb. Alto Apolo Estates, urb. Cerro Real, urb. Mansiones Alto Apolo, urb. Monte Olimpo, urb. Parkville, urb. Parkville Court, urb. Villa Clementina, cmpe. Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, cond. Alturas de Caldas, cond. Fountainebleu Village, cond. La Coruña, res. residencial Alejandrino, urb. Alto Apolo, urb. Alturas de Santa María, urb. Bucaré, urb. Collegeville, urb. Los Caldas, urb. Mansiones de Alejandro, urb. Parque de Bucaré, urb. Parque de Bucaré 2, urb. Portal de Santa María, urb. Reparto Alto Apolo, urb. San Francisco Javier, urb. Santa María, cmpd. Fraigcomar, cmpg. Autoridad Metropolitana de Autobuses, fgm. Defensa Civil Municipal, ind. urbanización industrial El Cinco, res. residencial Las Amapolas, res. residencial San Fernando, urb. Alturas de Santa María, urb. Belisa, urb. Caribe, urb. Chalets de Santa María, urb. Doña Isa, urb. Reparto de Diego, urb. San Francisco, urb. San Ignacio, urb. Santa María, urb. Villas de San Francisco, urb. Villas de San Ignacio, edif. Neom, Casa Luchetti

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

Carolina – Mobil Gas Station, Farmacial Rey, Little Caesars Pizza, centro comercial Villa Fontana, calles 2, 3 y 4 de la urb. Villa Fontana en ave. Sánchez Osorio Ponce – calles Mayor, Cristina, Amor, edificio González, Universidad Pontificia, hotel Meliá, bancos, teatro La Perla, biblioteca municipal en zona comercial casco urbano histórico

Requerido por el cliente

San Juan – Basking Robins, ave. Ana G. Méndez, PR-176, Cupey

Nueva construcción

Cataño – pueblo de Cataño, urb. pub M. Cintrón

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas.