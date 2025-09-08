LUMA realiza mejoras para garantizar confiabilidad eléctrica en Canóvanas y San Juan

NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.74% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Lunes, 8 de septiembre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – PR-953, bo. Lomas, bo. Cedro y parcelas Las 400, bo. Lomas, PR-953 km 1.3 interior, sector Cedro.

Restauración y modernización de subestaciones

San Juan – Cond. Balcones El Castillo, cond. Gabriela House, cond. Salvador Fernández 155, edu. Escuela José Julián Acosta (teatro), htl. Hotel El Convento, sect. Ballajá, sect. Catedral, sect. Marina, sect. Mercado, sect. Puerta de Tierra, sect. San Francisco, cond. Atlantis, fge. Capitolio de Puerto Rico, sect. Puerta de Tierra, cond. La Puntilla, sect. Marina, sect. Puerta de Tierra.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas