LUMA realiza mejoras eléctricas en Canóvanas, San Juan, Naguabo, Humacao y Fajardo

NORESTE – LUMA reporta que, en la mañana de hoy 18 de noviembre, el 99.84 % de los clientes mantiene el servicio eléctrico.

Las interrupciones programadas son para aumentar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica. También se ejecutan otros trabajos que no implican interrupciones del servicio, pero contribuyen a fortalecer y modernizar la red.

Trabajos para hoy en el área noreste del país.

Refuerzo de postes en Canóvanas.

Remoción de vegetación en Canóvanas.

Reemplazo y reparación de líneas y equipos en San Juan y Naguabo.

Relocalización de alimentador en San Juan.

Construcción en centros comerciales de Humacao.

Restauración y modernización de subestaciones en Fajardo.

Para obtener más información y horarios, se puede consultar lumapr.com/mejorasplanificadas.