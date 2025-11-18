martes

noviembre 18, 2025

LUMA realiza mejoras eléctricas en Canóvanas, San Juan, Naguabo, Humacao y Fajardo

(Foto/Suministrada)
NORESTE – LUMA reporta que, en la mañana de hoy 18 de noviembre, el 99.84 % de los clientes mantiene el servicio eléctrico.

Las interrupciones programadas son para aumentar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica. También se ejecutan otros trabajos que no implican interrupciones del servicio, pero contribuyen a fortalecer y modernizar la red.

Trabajos para hoy en el área noreste del país.

  • Refuerzo de postes en Canóvanas.
  • Remoción de vegetación en Canóvanas.
  • Reemplazo y reparación de líneas y equipos en San Juan y Naguabo.
  • Relocalización de alimentador en San Juan.
  • Construcción en centros comerciales de Humacao.
  • Restauración y modernización de subestaciones en Fajardo.

Para obtener más información y horarios, se puede consultar lumapr.com/mejorasplanificadas.

 

