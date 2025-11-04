LUMA realiza mantenimiento y reemplazo de equipos eléctricos en Caguas, San Juan y Humacao

NORESTE – LUMA informa que en la mañana de hoy, 4 de noviembre a las 8:00 am, se reporta un 99.86% de nuestros clientes con servicio eléctrico.

Mejoras planificadas

LUMA lleva a cabo mejoras para aumentar confiabilidad del sistema

Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes.

La empresa reconoce que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes.

Además de los trabajos programados, también se realizan mejoras al sistema que no representan una interrupción del servicio para nuestros clientes, y que contribuyen igualmente a fortalecer y modernizar la red eléctrica.

Martes, 4 de noviembre de 2025

Nueva construcción

Caguas – A 7 Ave. Degetau, Caguas

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

– A 7 Ave. Degetau, Caguas Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos San Juan – Condado Plaza Hotel, Edificio San Gerónimo, Ashford 860, Hotel Lagoon Wing, Condominio Flamboyán, Ashford 864 en la Ave. Ashford, Condado.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

Humacao – La Jolla, Palmas del Mar, Oficina de Bienes Raíces Palmas del Mar, Humacao.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas