LUMA realiza labores en varios municipios de la zona este

NORESTE – En la mañana de hoy, 23 de mayo, más temprano, LUMA informa que el 99.80 % de los clientes contaban con servicio eléctrico.

Mejoras planificadas: LUMA está llevando a cabo el reemplazo de postes en varios municipios. Las interrupciones programadas para la jornada son esenciales para fortalecer la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica, lo que beneficiará a todos los usuarios.

Si bien estas mejoras pueden generar inconvenientes temporales, resultan indispensables para asegurar la estabilidad y eficiencia del sistema a largo plazo. Conforme avanza el mantenimiento programado, se valora la paciencia y comprensión de los clientes.

Viernes, 23 de mayo de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Río Grande – Bo. Guzmán Abajo parcelas Sosa

Nueva construcción

Caguas – Zona industrial/Valle Tolima

– Zona industrial/Valle Tolima San Juan – Mirador Las Casas

Sábado, 24 de mayo de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Carolina – Parcela Bella Vista, calle Gladiola

Restauración y modernización de subestaciones

Carolina – Cmpr. Parque Escorial, com. Costco Warehouse, come. Plaza 65 Shopping Center, edu. Colegio Nuestra Señora de Lourdes, igl. Catedral de la Esperanza, cond. Laguna Gardens 5, cond. Monterrey Estates, cond. Point Lagoon Estates, cond. Villas de Isla Verde, urb. El Palmar Sur, urb. La Marina, urb. Los Ángeles, are. Parque Laguna Gardens, cond. Alexis Park, urb. La Marina, urb. Parque de Isla Verde, urb. Villa Marina, cond. Intersuite, zona industrial Base Muñiz, cond. Cooperativa de Vivienda Torres de Carolina A, ind. Sabana Abajo Industrial Park, res. Residencial Alturas de Country Club, urb. Bahía Vistamar, urb. Jardines de Country Club, urb. Quintas de Country Club, res. Residencial El Flamboyán, urb. Country Club, urb. Vistamar, urb. Vistamar Marina, urb. Mansiones de Vistamar Marina, cond. Vistamar Princess, urb. Villa Venecia, cond. Golden Tower

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mjorasplanificadas.