NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.22% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Jueves, 25 de septiembre de 2025

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Carolina – Centro Comunal Castellana, Iglesia ICOC Castellana en urb. Castellana Gardens, Ave. Galicia

Punto caliente

Culebra – Bo. Fulladoza, Pueblo, Flamenco, Playa Sardinas, Bda. Clark, Bda. Villa Muñeco, Cem. Cementerio Municipal de Culebra, Comu. Villa Flamenco, Cond. Costa Bonita Resort, Sect. La Romana, Urb. Alturas de Zoni, Urb. La Perla, Urb. Playa Clara, Urb. Punta Viento Estates, Bo. Fulladoza, Pueblo, Flamenco, Playa Sardinas

– Bo. Fulladoza, Pueblo, Flamenco, Playa Sardinas, Bda. Clark, Bda. Villa Muñeco, Cem. Cementerio Municipal de Culebra, Comu. Villa Flamenco, Cond. Costa Bonita Resort, Sect. La Romana, Urb. Alturas de Zoni, Urb. La Perla, Urb. Playa Clara, Urb. Punta Viento Estates, Bo. Fulladoza, Pueblo, Flamenco, Playa Sardinas Vieques – Ad. Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez, Cem. Cementerio Municipal Nuevo de Vieques, Comu. Florida, Comu. Monte Santo, Edu. Escuela Elemental Playa Grande, Res. Residencial Jardines de Vieques, Sect. Coffi, Sect. El Pilón, Sect. Jagüeyes, Sect. La Prra, Sect. Martineau, Sect. Pozo Prieto, Sect. Tortuguero, Urb. Casa de Playa Beach Village, Urb. Ciudad Dorada, Urb. Estancias de Isla Nena, Urb. Lucila Franco, Comu. Colonia Luján, Comu. Esperanza, Comu. Monte Santo, Comu. Santa María, Comu. Villa Borinquen, Fge. Estación de Bomberos de Vieques, Parc. Brisas de Santa María, Res. Residencial Jardines de Vieques, Sect. Destino, Sect. La Prra, Sect. Las Marías, Sect. Los Chivos, Sect. Monte Carmelo, Sect. Pozo Prieto, Bda. El Fuerte, Comu. Bravos de Boston, Comu. Santa María, Comu. Villa Borinquen, Edu. Escuela María M. Simmons de Rivera, Igl. Iglesia Apostólica Romana, Sect. Caño, Sect. Isabel Segunda, Sect. Leguillow, Sect. Morropouse, Urb. Isabel 2, Comu. Colonia Luján, Comu. Esperanza, Comu. Monte Santo, Comu. Santa María, Comu. Villa Borinquen, Fge. Estación de Bomberos de Vieques, Parc. Brisas de Santa María, Res. Residencial Jardines de Vieques, Sect. Destino, Sect. La Prra, Sect. Las Marías, Sect. Los Chivos, Sect. Monte Carmelo, Sect. Pozo Prieto

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Bo. Lomas, sector Los González

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas