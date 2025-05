LUMA propone inversiones urgentes para reforzar la red eléctrica antes del pico de huracanes

SAN JUAN – En respuesta a la necesidad urgente de financiar cuentas de emergencia críticas para los esfuerzos de respuesta a tormentas, así como para ejecutar una serie de mejoras significativas para estabilizar y reforzar áreas clave de la red eléctrica antes del pico de la temporada de huracanes 2025, LUMA presentó ayer al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) una solicitud de inversiones de emergencias.

Esta propuesta tarifaria, que representan el primer cambio propuesto en la tarifa por parte de LUMA desde que asumió la operación del sistema de transmisión y distribución, buscan atender cuentas que no han sido debidamente financiadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por los pasados 18 meses, y priorizan atender las necesidades urgentes de confiabilidad y resiliencia de la red, que continúa deteriorada por décadas de falta de inversión y abandono operacional por parte de la AEE.

“Esta es una emergencia para Puerto Rico, y estas Inversiones de emergencia responden al legado continuo de la AEE de no financiar cuentas críticas, lo que amenaza no solo la estabilidad de toda la red eléctrica, sino también la capacidad de LUMA para responder a un huracán o tormenta mayor. Es importante recalcar que esta no es una acción que LUMA desea tomar; es una acción que LUMA se ve obligada a tomar debido al incumplimiento de la AEE al no financiar cuentas operacionales y de emergencia que en cualquier parte del mundo moderno estarían debidamente financiadas”, sostuvo Alejandro Figueroa, principal oficial regulatorio de LUMA.

Inversiones de emergencia: fortalecimiento de la red

Modernización y reconstrucción de más de 150 equipos críticos de subestaciones.

Mantenimiento crítico a más de 400 componentes principales de subestaciones y a sobre 1,000 aparatos de protección y control.

Instalación de nueve transformadores esenciales de subestación e inicio del reemplazo de otros 15 que están fuera de servicio, sobrecargados o con fallas.

Restauración de cinco segmentos críticos de líneas de transmisión que están fuera de servicio desde el huracán María y reemplazo de estructuras severamente dañadas en otras 15 líneas.

Instalación de más de 800 postes resistentes a tormentas y ejecución de más de 750 reparaciones críticas al sistema de distribución.

Aumento en los esfuerzos de manejo de vegetación para despejar más de 2,500 millas de líneas eléctricas en el próximo año, lo que se suma al programa de despeje de vegetación de LUMA a nivel isla financiado por FEMA.

Instalación de más de 2,000 aparatos automatizados de distribución adicionales.

Inversiones de emergencia: respuesta a tormentas y emergencias

Con esta propuesta se busca destinar $30 millones a la Cuenta de Reserva de Evento de Interrupción de Puerto Rico que la AEE mantienen en $0 en violación a los acuerdos contractuales y a la estabilización de la red antes del pico de la temporada de huracanes de 2025. Aproximadamente $90 millones serían destinados a inversiones críticas que le permitirían a LUMA llevar a cabo una serie de acciones urgentes e inmediatas.

Inversiones de emergencia: impacto en el sistema

LUMA anticipa que los fondos provenientes de esta inversión de emergencia tendrán un impacto significativo en el servicio eléctrico de los clientes, incluyendo la reducción del riesgo de interrupciones a gran escala y la prevención de entre 18.5 y 38.8 millones de minutos de interrupciones en el servicio de los clientes para junio de 2026.

Inversiones de emergencia: impacto en la tarifa

Bajo LUMA, el costo de tarifa relacionado con la operación del sistema de transmisión y distribución ha representado históricamente aproximadamente un 15 % de las facturas de los clientes. Para financiar las mejoras propuestas a la red y proveer fondos cruciales a las cuentas de reserva de emergencia, esta propuesta, de ser aprobada, resultaría en un aumento de 2.76 centavos el kilovatio hora, un aumento promedio mensual de aproximadamente de $11.08 en la factura residencial, o 36 centavos diarios aproximadamente.

“Esta es una acción responsable y prudente que se toma para prepararnos para una temporada de huracanes que se anticipa intensa, y para ayudar a minimizar el riesgo de interrupciones de servicio prolongadas que afectarían al pueblo de Puerto Rico”, expresó Juan Saca, presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA.

El cambio de tarifa propuesto entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2025 y será evaluado por el NEPR. LUMA se compromete a hacer todo lo posible para mitigar cualquier cambio de tarifas para los clientes, incluida la exploración de fondos adicionales del Departamento de Energía y otras agencias que, si están disponibles, ayudarían a reducir el impacto de esta inversión de emergencia en los clientes.