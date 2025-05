LUMA propone aumentar la tarifa en 2.76 centavos el kilovatio hora

SAN JUAN – El presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA, Juan Saca, informó el viernes que el consorcio presentó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) una propuesta de aumento en la tarifa de 2.76 centavos el kilovatio hora.

Según Saca, el dinero que se supone recaude el aumento se utilizaría para las inversiones de emergencias.

“Esta es una acción responsable y prudente que se toma para prepararnos para una temporada de huracanes que se anticipa intensa, y para ayudar a minimizar el riesgo de interrupciones de servicio prolongadas que afectarían al pueblo de Puerto Rico”, dijo Saca en declaraciones escritas.

Por su parte, el principal oficial regulatorio de LUMA Alejandro Figueroa, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no ha puesto dinero en el fondo de emergencia, por los pasados 18 meses.

“Esta es una emergencia para Puerto Rico, y estas Inversiones de emergencia responden al legado continuo de la AEE de no financiar cuentas críticas, lo que amenaza no solo la estabilidad de toda la red eléctrica, sino también la capacidad de LUMA para responder a un huracán o tormenta mayor. Es importante recalcar que esta no es una acción que LUMA desea tomar; es una acción que LUMA se ve obligada a tomar debido al incumplimiento de la AEE al no financiar cuentas operacionales y de emergencia que en cualquier parte del mundo moderno estarían debidamente financiadas”, sostuvo Figueroa.

Figueroa sostuvo que el costo de tarifa relacionado con la operación del sistema de transmisión y distribución representa un 15 por ciento de las facturas de los clientes. Para financiar las mejoras propuestas a la red y proveer fondos a las cuentas de reserva de emergencia, esta propuesta, de ser aprobada, resultaría en un aumento de 2.76 centavos el kilovatio hora, un aumento promedio mensual de aproximadamente de 11.08 en la factura residencial, o 36 centavos diarios aproximadamente.

“Con la propuesta se busca allegar 30 millones de dólares a la Cuenta de Reserva de Evento de Interrupción de Puerto Rico que la AEE mantienen en 0 en violación a los acuerdos contractuales y a la estabilización de la red antes del pico de la temporada de huracanes de 2025. Aproximadamente 90 millones de dólares serían destinados a inversiones críticas que le permitirían a LUMA llevar a cabo una serie de acciones urgentes e inmediatas”, expuso Saca.

Entre los arreglos propuestos están: