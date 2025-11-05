LUMA mejora sistema eléctrico en Canóvanas

CANÓVANAS – LUMA Energy comunicó la realización de trabajos en Canóvanas hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Las áreas incluidas son el barrio Lomas, la PR-907 y el sector Las Yayas. El trabajo consiste en el reemplazo de postes y afectará a 81 clientes. Estas labores corresponden al programa de mejoras de LUMA para el sistema eléctrico.

Se insta a los residentes de las zonas indicadas a tomar precauciones durante el horario mencionado.

Para información adicional, se puede consultar el portal: lumapr.com/mejorasplanificadas.