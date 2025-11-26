LUMA instala nuevo transformador en subestación de Caguas

CAGUAS – Como parte del plan para estabilizar y modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico, LUMA completó la instalación de un nuevo transformador de 115 kilovoltios (kv) a 38 kilovoltios con una capacidad de potencia de 112 MVA (mega voltamperios) en la subestación de Caguas, un proyecto que refuerza la confiabilidad y resiliencia del sistema en la región central de la isla.

Esta importante mejora beneficiará alrededor de 70,000 clientes en los municipios de Caguas, Juncos y Cayey, al aumentar la capacidad de respuesta del sistema ante fluctuaciones de voltaje, eventos atmosféricos o fallas en otras instalaciones cercanas.

“El reemplazo e instalación de nuevos transformadores como este son pasos fundamentales para continuar fortaleciendo el sistema eléctrico y garantizar un servicio más estable y confiable para nuestros clientes”, destacó el principal oficial de Programas de Capital y Transformación de la Red, Pedro Meléndez. “Este trabajo forma parte del compromiso de LUMA con la modernización y la seguridad operacional de nuestras subestaciones en toda la isla”.

El nuevo transformador contribuye a mejorar la capacidad de transferencia de energía entre subestaciones cercanas y permite optimizar la operación del sistema en la región. Este proyecto se enmarca en el plan de estabilización de subestaciones, que incluye mejoras similares en Sabana Llana y Monacillos, y otros puntos estratégicos del sistema eléctrico.

LUMA continúa avanzando en múltiples proyectos de reconstrucción y modernización con el apoyo de fondos federales y estatales, enfocándose en fortalecer la infraestructura, reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio eléctrico para los 1.5 millones de clientes en Puerto Rico.