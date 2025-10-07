LUMA informa trabajos en Carolina, Canóvanas, San Juan y Humacao

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.41% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Martes, 7 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Carolina – Urb. Villa La Marina, Calle Indus

– Urb. Villa La Marina, Calle Indus Canóvanas – Bo. Campo Rico, sector Puente Moreno; Bo. Palma Sola, sector Peniel; Bo. Cubuy, sector La Condesa

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – Ave. Ashford, Esq. Washington, Condado

Nueva construcción

Humacao – Urb. Los Lagos, Palmas del Mar, Garda St., Maggiore St., Los Lagos Dr., Humacao

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas