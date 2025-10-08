NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.48% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Removido de vegetación peligrosa

Luquillo – Bo. Buena Vista Carrión, Carr 9990 KM 1.6

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

San Juan – Calle 62 SE Urb. Reparto Metropolitano

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – Venus Gardens, Condominio Veredas de Venus Garden, Venus Garden Norte, Condominio Le Jardin

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

San Juan – Popeyes Restaurant, Farmacia CVS, Cycle Sport Center, Parada 26 1/2 en Ave. Ponce de León, Santurce

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas