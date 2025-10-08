miércoles

octubre 08, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

LUMA informa reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en San Juan y Luquillo

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 120

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.48% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Removido de vegetación peligrosa

  • Luquillo – Bo. Buena Vista Carrión, Carr 9990 KM 1.6

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • San Juan – Calle 62 SE Urb. Reparto Metropolitano

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • San Juan – Venus Gardens, Condominio Veredas de Venus Garden, Venus Garden Norte, Condominio Le Jardin
    Mantenimiento y reemplazo de soterrado

Mantenimiento y Remplazo de Soterrado

  • San Juan – Popeyes Restaurant, Farmacia CVS, Cycle Sport Center, Parada 26 1/2 en Ave. Ponce de León, Santurce

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
276

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: