LUMA informa mejoras eléctricas en zonas del noreste

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.55% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Jueves, 9 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Carr. 185 km 4.6, Campo Rico, bo. Hato Puerca, sect. Los Agosto, bo. Lomas, urb. Mansiones del Tesoro, calles Bronce, Coral, Ámbar, bo. Lomas, PR-186, sector Las Yayas.

San Juan – Camino Los Guayabos, Cupey, San Juan.

Carolina – Sector Los Paganes, sector Los Banes, sector El Lago.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Carolina – Centro Comunal Castellana, iglesia ICOC Castellana en urb. Castellana Gardens.

San Juan – Ballajá, El Tótem en Plaza de Ballajá, centro de actividades estatales Escuela de Artes Plásticas, Plaza de la Beneficencia, edificio de asilo de la Beneficencia, calles Norzagaray, Beneficencia Morovis, del Morro en el Viejo San Juan.

Requerido por el cliente

San Juan / Trujillo Alto – bo. Cupey Bajo, camino Los Pomales, bo. Carraizo, parcelas Carraizo, bo. Cupey Bajo, camino Los Ayalas, cond. Alturas del Bosque 1.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas