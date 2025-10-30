LUMA informa mejoras eléctricas en San Juan, Canóvanas y Río Grande

NORESTE – En la mañana de hoy, 30 de octubre a las 8:00 a.m. LUMA reporta un 99.17% de nuestros clientes con servicio eléctrico.

Mejoras planificadas

LUMA lleva a cabo mantenimiento en subestaciones en San Juan.

Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes.

La empresa reconoce que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes.

Además de los trabajos programados, también se realizan mejoras al sistema que no representan una interrupción del servicio para nuestros clientes y que contribuyen igualmente a fortalecer y modernizar la red eléctrica.

Jueves, 30 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – parcelas Las 400, Bo. Campo Rico sectores La Vega, Camino Los Díaz & Los Castillo, Bo. Palma Sola sector Peniel, PR-9957 & PR-185, Bo. Lomas PR-186 sector Las Yayas, Bo. Hato Puerco, Bo. Campo Rico

Restauración y modernización de subestaciones

San Juan – Cond. Luna 256, Cond. Luna 311, Cond. Santa Bárbara 277, Edu. Universidad Carlos Albizu, Sect. Catedral, Sect. San Francisco, Comu. La Perla, Sect. Ballajá, Sect. Puerta de Tierra, Sect. San Francisco, Cond. Gambaro 315, Cond. Rodríguez Font 365, Cond. Solaria 307, Cond. Tetúan 309, Sect. San Francisco, Cond. San Justo 205, Igl. Parroquia San Francisco de Asís, Sect. San Francisco, Cond. Alfonso XIII, Cond. Azulejos 159, Cond. Barcelona, Cond. Castillo del Sol 257, Cond. Cruz 51, Cond. Hostas del Sol 211, Cond. La Catedral, Cond. San Ildefonso 250, Cond. Santa Cruz 200, Cond. Sol 109, Cond. Sol 250, Cond. Sol 267, Hosp. Dispensario Casa La Providencia, Htl. La Terraza de San Juan, Sect. Ballajá, Sect. Catedral, Sect. Mercado, Sect. San Francisco, Sect. Catedral, Viejo San Juan, Cond. Parque de Las Palomas, Htl. Hotel El Convento, Sect. Catedral, Cond. Pilar Comercial 258, Sect. Catedral, Sect. San Francisco, Cond. Plaza 152, Sect. Catedral

Nueva construcción

Río Grande – Comunidad Los Reyes, Bo. Juan González

Removido de vegetación peligrosa

San Juan – Cond. Quintas de Cupey Gardens, Cond. Villas de Paseo Sol, Urb. Alturas del Remanso, Urb. Borinquen Gardens, Urb. El Remanso, Urb. Húcares, Urb. Laderas de Palma Real, Urb. Paseo de la Fuente, Urb. Paseo del Parque, Urb. Paseo Las Brisas, Urb. Paseo San Juan, Urb. Paseo Real, Urb. Paseo Mayor, Urb. Paseo Las Vistas 1, Urb. Paso Alto, Quintas de Cupey, Urb. Riberas del Señorial

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar lumapr.com/mejorasplanificadas