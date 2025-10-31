viernes

octubre 31, 2025

LUMA informa mejoras claves en Canóvanas y Humacao

(Foto/Suministrada)
NORESTE – LUMA informa que en la mañana de hoy, 31 de octubre a las 8:00 a.m., se reporta un 99.92% de nuestros clientes con servicio eléctrico.

Mejoras planificadas

LUMA lleva a cabo nueve mejoras en el sistema eléctrico.

Las interrupciones programadas para hoy son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes.

Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes.

Además de los trabajos programados, también se realizan mejoras al sistema que no representan una interrupción del servicio para nuestros clientes y que contribuyen igualmente a fortalecer y modernizar la red eléctrica.

Viernes, 31 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Canóvanas: Bo. Palma Sola Calle Garfield, Bo. Palma Sola PR-9957, Sector Peniel, Bo. Cubuy Sector Marines, Bo. Hato Puercos

Sábado, 1 de noviembre de 2025

Punto caliente

  • Humacao: Parc. Aniceto Cruz, Parc. Buena Vista, Parc. Martínez, Parc. Pepita López, Sect. La Perla, Sect. Los Acosta, Sect. Los Díaz, Sect. Sabana, Urb. Arboleda, Urb. Mar y Palmas, Urb. Quintas del Candelero, Urb. Vista Mar, Comu. Australia, Cond. Chalets de las Palmas, Edu. Escuela Superior Rosa María Rosario de León, Sect. Casco Urbano, Urb. Extensión Patagonia, Urb. Los Pinos, Urb. Los Pinos Row Houses, Urb. Villa Patagonia

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas 

 

