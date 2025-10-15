LUMA informa labores en San Juan, Canóvanas y Ceiba para mejorar confiabilidad eléctrica

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.95% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

San Juan – Urb. Los Maestros, calle T. Aguilar y calle J. B. Acevedo, Urb. Los Maestros, calle T. Aguilar y calle J. B. Acevedo

– Urb. Los Maestros, calle T. Aguilar y calle J. B. Acevedo, Urb. Los Maestros, calle T. Aguilar y calle J. B. Acevedo Canóvanas – Parcelas Bo. Cambalache, Bo. Palma Sola, calle Garfield, Bo. Hato Puerca, camino Los Monges, Bo. Cambalache

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – Varios dealers en la Kennedy

Remoción de vegetación peligrosa

Canóvanas – Bo. Lomas, sector Las Yayas, PR-907

Instalación de aparatos automatizados en la red

Ceiba – Bombas AAA, proyecto Santa María

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar lumapr.com/mejorasplanificadas.