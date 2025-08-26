martes

agosto 26, 2025

LUMA impulsa la educación de los jóvenes en el Día de la Aviación en Puerto Rico 

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 1

SAN JUAN – Reafirmando su compromiso con la educación de los jóvenes, uno de sus tres pilares comunitarios, LUMA participó recientemente del Día de la Aviación en Puerto Rico, evento organizado por la National Hispanic Coalition of Federal Aviation Employees (NHCFAE) en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. 

La actividad reunió a profesionales, estudiantes y organizaciones para celebrar a la comunidad de la aviación, ofrecer perspectivas sobre el sector de aviación y fomentar conexiones entre futuros y actuales profesionales.

El equipo de aviación de LUMA formó parte de la exhibición, presentando uno de sus helicópteros utilizados en labores esenciales para la inspección, mantenimiento y modernización del sistema eléctrico de la Isla.

“Eventos como este nos permiten inspirar a las nuevas generaciones y mostrarles cómo, a través de la aviación, también contribuimos a la reconstrucción y transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico,” expresó José Campos, director de Aviación de LUMA. “Nuestro trabajo aéreo es vital para llegar a áreas remotas, evaluar la infraestructura y ejecutar proyectos que fortalecen la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica”.

Esta iniciativa fortalece los tres pilares comunitarios de LUMA, el desarrollo y la recuperación económica, la administración de energía y la educación y bienestar de jóvenes.  Este compromiso representa la mayor motivación de LUMA para participar en el evento, brindando la oportunidad de apoyar a una nueva generación de niños y jóvenes en su crecimiento y desarrollo. 

Por su parte, Tamara Sabalier, controladora de tráfico aéreo y representante de NHCFAE en Puerto Rico, destacó el valor de esta colaboración: “Agradecemos profundamente a LUMA por unirse a este esfuerzo educativo. Su participación en el Día de la Aviación en Puerto Rico no solo enriqueció la experiencia de los estudiantes, sino que también demostró cómo la aviación puede ser una herramienta clave para el desarrollo y el progreso de nuestro país.  Es importante exponer a los estudiantes a las diferentes carreras que existen en la aviación para que vean que ellos pueden ser pilotos, ingenieros y otras profesiones relacionadas a este campo”. 

