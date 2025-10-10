LUMA garantiza servicio eléctrico pese a alegadas restricciones financieras impuestas por la AEE

SAN JUAN – LUMA manifestó, en un comunicado de prensa, que acepta cualquier proceso orientado a abordar, de manera transparente, los asuntos que han provocado los ajustes presupuestarios que afectan el suministro eléctrico a aproximadamente 1,5 millones de usuarios.

Se indica que, desde el año 2024, la Autoridad de Energía Eléctrica no ha efectuado los depósitos mensuales estipulados en el acuerdo con el Gobierno para el sostenimiento de la operación del sistema eléctrico. Los recursos transferidos actualmente omiten partidas esenciales destinadas a inventario, respuesta a emergencias, reparación de averías y cumplimiento de requisitos del Negociado de Energía de Puerto Rico, provenientes de la tarifa que pagan los usuarios.

Los ingresos de las facturas se destinan directamente a las cuentas de la Autoridad. LUMA solo puede hacer transferencias en dichas cuentas con autorización expresa de la Autoridad.

Pese a esta limitación, se informa que las operaciones durante el horario regular continuarán normalmente. Las brigadas mantendrán el servicio conforme a lo previsto, y en el turno nocturno se atenderán situaciones de emergencia.