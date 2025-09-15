lunes

septiembre 15, 2025

LUMA Energy reporta 99.86% de sus clientes con servicio eléctrico este lunes

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 140

NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.86% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Lunes, 15 de septiembre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Canóvanas – Parcelas Las 400

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • San Juan – San Francisco, 401, 403, 405; Balcones al Castillo; San Francisco, Apt; Odonel 200; Edif. Gambaro y Starbox Café

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas

 

