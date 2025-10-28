NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.70% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Martes, 28 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Bo. Campo Rico

Restauración y modernización de subestaciones

Humacao – Cem. Cementerio Verde Mar, Comu. Junquito, Edu. Escuela José Toro Ríos, Ind. Bristol Myers Squibb, Parc. Bajandas, Sect. Alturas de Junquito, Sect. Parcelas El Batey, Urb. Alturas de Busó, Urb. Alturas del Este, Urb. Ciudad Cristiana, Urb. El Retiro, Urb. Extensión Buso, Urb. Extensión Verde Mar, Urb. Jardines Diversilandia, Urb. La Estancia, Urb. Verde Mar, Urb. Villa Humacao, Urb. Villa Palmira, Urb. Villa Palmira Town House, Parc. La Ola, Parc. Nuevas Punta Santiago, Parc. Viejas Punta Santiago, Urb. Tropical Beach

Nueva construcción

Río Grande – Comunidad Los Reyes, Bo. Juan González

Removido de vegetación peligrosa

Caguas / San Lorenzo – Urb.s, Camino del Sol, Camino Las Flores, Camino Las Vistas, Carfeli, Mansiones de Monte Sereno, Ramos Antonini, Savannah Real, Savannah Real 2, Comunidades, Lajitas, Naranjito, Sectores, Buenos Aires, El Cinco, Los Claudio, Tomás de Castro 2, Urb.s. José Mercado Paseo del Río, Urb. Santa Rosa, Villas de Castro, Praderas de Navarro, Cmpr. Los Caminos, Educación. Escuela Quemados, Parcela de Quemados, Sectores: Brisas del Monte, Díaz, Galarza, Loma de Federico, Los Adorno, Los Carrasco, Los Oquendo, Los Tamarindos, Los Vázquez, Melillas, Muñoz, Vicente Pedraza, Dot. Río Turabo, Parcelas Tomás de Castro 1, Tomás de Castro 2, Sectores: Haciendas del Rey, Los Adorno, Los Montañeses, Los Robles, Los Solá, Los Vélez, Sect. Macanea, Palmeras, Stamarindo, Tomás de Castro 1, Tomás de Castro 2, Valle Hermoso, Sect. Villa Cariño, Urb.s, José Mercado. Parque Las Mercedes, Villa Borinquen, Villas de Castro.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – Ashford Esq. C. Manuel Rodríguez Serra

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar lumapr.com/mejorasplanificadas.