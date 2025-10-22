LUMA Energy realiza trabajos para fortalecer la red eléctrica en Canóvanas, Caguas, San Juan y Humacao

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 22 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas: Bo. Campo Rico, sector Puente Moreno; Bo. Lomas, PR-907, sector Las Yayas. Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Caguas : Barriada Bunker, calles Argentina, López, Honduras, Brasil y Bolivia.

: Barriada Bunker, calles Argentina, López, Honduras, Brasil y Bolivia. San Juan: Cond. Isla Nena 1511; Cond. Kings Court 76; Edu. Saint John’s School; Ave. Ashford esquina Washington, Condado; Ashford esquina Rodríguez Cerra, Condado; Paseo Don Juan, calle Candinas. Requerido por el cliente

Humacao: Casco urbano; Bo. Cotto Mabú; Urb. Quintas de Humacao; Urb. Villa Oriente; Urb. El Recreo; calle Font Marcelo. Mantenimiento y reemplazo de soterrado

San Juan: Condominios Cosmopolitan, Laguna Park; calles Monserrate, Hoare; Conservatorio de Música; marginal Baldorioty esquina Ernesto Cerra. Restauración y modernización de subestaciones

San Juan: Sectores Felito Torres, Fruto Alemán, Gateway Hills, Juan Ortiz, Los Panell, Manuel Andino, Reparto Kennedy Hills, Talanco, Wingo Adorno, Urb. Villa Soñada, El Regente, Los Aponte, Pedro Parrilla, Pepe Valentín, Tulo Alemán, Parc. Ramón T. Colón, Alemán, Arnaldo Martínez, Ayala, Gateway Hills, Los Álamos, Los Núñez, Matojo, Ruiz Betancourt, Sabana, Valle Buenos Aires, Urb. Brisas de la Montaña, Urb. Estancias de Carmelina, Urb. Valle de Trujillo Alto, Urb. Valle de Trujillo Alto 3, Condominios Cosmopolitan, Laguna Park, calles Monserrate, Hoare, Conservatorio de Música, marginal Baldorioty esquina Ernesto Cerra, Cmpr. Encantada, sector Cerámica, Urb. Villa Vanesa.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar:

lumapr.com/mejorasplanificadas.