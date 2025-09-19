NORESTE – La empresa eléctrica Luma Energy informó que hoy se reportó un 99.66% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

• San Juan – Ave. Roosevelt InterTec Carreras Cortas

• Carolina – Condominios y comercio en Isla Verde

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

• Canóvanas – Bo. Palma Sola Calle Garfield, Calle Principal Bo. Palma Sola

Sábado, 20 de septiembre de 2025

Remoción de vegetación peligrosa

• Caguas – Bo. Turabo PR-172 KM 0.7, Thomas Alva Edison School

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas