viernes

septiembre 19, 2025

Luma Energy realiza mejoras programadas en San Juan, Carolina, Canóvanas y Caguas

(Foto/Archivo)
NORESTE – La empresa eléctrica Luma Energy informó que hoy se reportó un 99.66% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – Ave. Roosevelt InterTec Carreras Cortas
Carolina – Condominios y comercio en Isla Verde

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Bo. Palma Sola Calle Garfield, Calle Principal Bo. Palma Sola

Sábado, 20 de septiembre de 2025

Remoción de vegetación peligrosa

Caguas – Bo. Turabo PR-172 KM 0.7, Thomas Alva Edison School

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas

 

