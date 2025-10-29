LUMA Energy mejora confiabilidad eléctrica en el noreste

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.58% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.
Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Canóvanas – Bo. Cubuy, sector Los Cafés, bo. Lomas Coles, sector Orozco, sect. La Yayas
Instalación de aparatos automatizados en la red
- Ceiba – Bombas AAA, proj. Sta. María
Nueva construcción
- Humacao – Urb. Los Lagos, Palmas del Mar, Garda St., Maggiore St., Los Lagos Dr., Humacao
- San Juan – Calle Ing. José A. V. Canals en urb. Roosevelt, bo. Cupey Bajo, camino Los Ayalas, cond. Alturas del Bosque 1, Banco Popular de P. R., Hotel El Canario, cond. Sid Son, Ashford House, Cervantes n.º 55, Victoria Plaza, Candina Sea Tower, Corral Inn, Santa Mónica, calles Cándida y Cervantes, Esq. Ave. Ashford, calle Ing. José A. V. Canals en urb. Roosevelt
- San Juan / Trujillo Alto – bo. Cupey Bajo, camino Los Pomales, bo. Carraízo, parcelas Carraízo
Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas