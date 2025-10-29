LUMA Energy mejora confiabilidad eléctrica en el noreste

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.58% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 29 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Bo. Cubuy, sector Los Cafés, bo. Lomas Coles, sector Orozco, sect. La Yayas

Instalación de aparatos automatizados en la red

Ceiba – Bombas AAA, proj. Sta. María

Nueva construcción

Humacao – Urb. Los Lagos, Palmas del Mar, Garda St., Maggiore St., Los Lagos Dr., Humacao

San Juan – Calle Ing. José A. V. Canals en urb. Roosevelt, bo. Cupey Bajo, camino Los Ayalas, cond. Alturas del Bosque 1, Banco Popular de P. R., Hotel El Canario, cond. Sid Son, Ashford House, Cervantes n.º 55, Victoria Plaza, Candina Sea Tower, Corral Inn, Santa Mónica, calles Cándida y Cervantes, Esq. Ave. Ashford, calle Ing. José A. V. Canals en urb. Roosevelt

San Juan / Trujillo Alto – bo. Cupey Bajo, camino Los Pomales, bo. Carraízo, parcelas Carraízo

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas