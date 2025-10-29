miércoles

octubre 29, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

LUMA Energy mejora confiabilidad eléctrica en el noreste

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 165

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.58% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla. 

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 29 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Canóvanas – Bo. Cubuy, sector Los Cafés, bo. Lomas Coles, sector Orozco, sect. La Yayas
    Instalación de aparatos automatizados en la red
  • Ceiba – Bombas AAA, proj. Sta. María

Nueva construcción

  • Humacao – Urb. Los Lagos, Palmas del Mar, Garda St., Maggiore St., Los Lagos Dr., Humacao
  • San Juan – Calle Ing. José A. V. Canals en urb. Roosevelt, bo. Cupey Bajo, camino Los Ayalas, cond. Alturas del Bosque 1, Banco Popular de P. R., Hotel El Canario, cond. Sid Son, Ashford House, Cervantes n.º 55, Victoria Plaza, Candina Sea Tower, Corral Inn, Santa Mónica, calles Cándida y Cervantes, Esq. Ave. Ashford, calle Ing. José A. V. Canals en urb. Roosevelt
  • San Juan / Trujillo Alto – bo. Cupey Bajo, camino Los Pomales, bo. Carraízo, parcelas Carraízo

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 639

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
6

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: