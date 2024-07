LUMA Energy insiste en que las causas del apagón del 12 de junio se deben a la vegetación

SAN JUAN – LUMA Energy comunicó el martes que la causa del apagón masivo ocurrido el 12 de junio, que dejó a más de 350,000 clientes sin electricidad, se debió a problemas relacionados con la vegetación. Según el equipo de comunicaciones de LUMA, la investigación en curso sobre el incidente ya ha identificado esta causa inmediata y se han tomado medidas para mejorar las condiciones de la red eléctrica.

“Durante la interrupción de servicio reciente que impactó a 340,000 clientes el 12 de junio, restablecimos el servicio de la mayoría de los clientes afectados en seis horas. Estamos llevando a cabo una investigación completa del evento del 12 de junio y, como parte de este proceso formal, el 20 de junio sometimos un informe preliminar del incidente al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Este informe indica que la causa inmediata de la interrupción está relacionada con la vegetación,” declaró el equipo de comunicaciones de LUMA.

LUMA subrayó que ya han tomado medidas clave, como reparaciones y otras acciones, para mejorar la red eléctrica. “En LUMA, estamos comprometidos a investigar la causa principal de la interrupción para entender mejor por qué ocurren y reducir el riesgo de que sucedan eventos similares en el futuro,” añadieron.

El representante por el Distrito 4 de San Juan, Víctor Parés, solicitó el lunes al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, que presente los informes que LUMA Energy y Genera PR debían entregar sobre el apagón masivo del 12 de junio. Parés expresó su frustración por la falta de información casi un mes después del incidente.

“Ha pasado casi un mes desde el apagón masivo que dejó a más de 350,000 clientes a oscuras y todavía no tenemos los informes sobre las causas del mismo y las correcciones que se supone que LUMA y Genera tomen para asegurar que eventos como el del 12 de junio no volverán a ocurrir. No sabemos el estatus de nada asociado con este masivo apagón,” expresó Parés en declaraciones escritas.

Parés hizo un llamado al director ejecutivo de la AEE para que informe si LUMA, encargada de la transmisión y distribución, y Genera, encargada de la generación, han presentado informes detallados sobre los sucesos del 12 de junio y pidió que estos informes sean públicos a la mayor brevedad posible. “Queremos que el pueblo conozca los detalles y las acciones que estas dos empresas están tomando para remediarlas. Eso es nuestro pedido al amigo Josué Colón,” agregó Parés.

“No creo que preparar un reporte sobre algo tan importante pueda tardar tanto. Es como si no hubiese un sentido de urgencia, un deseo de decirle al pueblo qué sucedió y qué están haciendo para evitar otro evento similar. Pues lo siento, queremos ver esos informes ya, ha pasado casi un mes y nada,” sentenció el representante.

El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, explicó que desde el 14 de junio se enviaron requerimientos de información a LUMA Energy y Genera PR a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. “Al 5 de julio no hemos recibido contestación al requerimiento de información por parte de LUMA Energy, mientras que Genera PR contestó el requerimiento el 24 de junio. Una vez recibamos la contestación del operador privado LUMA Energy, estaremos en posición de poder continuar la evaluación de los eventos que ocurrieron el pasado 12 de junio,” explicó Colón.

El gobernador, Pedro Pierluisi, había ordenado tanto a LUMA como a Genera entregar informes sobre los sucesos asociados con el apagón del 12 de junio de 2024.