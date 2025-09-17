NORESTE – LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.36% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.
Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Canóvanas – Bo. Cubuy PR-186 km 8.6 interior, parcelas Las 400
- Luquillo – Urb. Brisas de Luquillo
- Canóvanas – Bo. Lomas, PR-186, sector Las Yayas
Mantenimiento y remplazo de soterrado
- Carolina – Mobil Gas Station, Farmacial Rey, Little Caesars Pizza, centro comercial Villa Fontana, calles 2, 3 y 4 de la urb. Villa Fontana en Ave. Sánchez Osorio
- San Juan – Popeyes Restaurant, Farmacia CVS, Cycle Sport Center, parada 26 1/2 en Ave. Ponce de León, Santurce
Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas