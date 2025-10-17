LUMA Energy despide 160 empleados por crisis financiera y alegada falta de fondos de la AEE

SAN JUAN – LUMA Energy confirmó esta mañana, el despido de aproximadamente 160 empleados en casi todos los niveles de su organización debido a una crisis financiera originada por la falta de financiamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Según la empresa, desde enero la AEE ha retenido el 70% de los fondos requeridos bajo el Acuerdo de Operación y Mantenimiento, lo que ha limitado su capacidad de operar y ejecutar proyectos críticos.

Aunque se implementaron medidas para reducir gastos —como reducción de manejo de vegetación, atrasos en sustitución de equipos y pagos a suplidores, y congelación de vacantes—, la falta de fondos obligó finalmente a recortar personal.

LUMA señaló que los fondos federales no pueden destinarse a operaciones diarias, solo a reconstrucción, por lo que no resuelven la situación financiera. También advirtió que, si no se concreta una solución, podrían tomar nuevas medidas para mantener las operaciones esenciales.

Recalcaron su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del servicio eléctrico, e indicaron que seguirán colaborando con el gobierno y otros socios para buscar soluciones sostenibles en los próximos 90 días.