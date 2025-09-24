NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.94% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

Removido de vegetación peligrosa

Caguas – Barriada Bunker, calle Argentina, López, Honduras, Brasil y Bolivia.

Requerido por el cliente

San Juan – Calle Vieques, esquina calle Luisa, cerca de la laguna del Condado; calle Vieques, cerca de la laguna del Condado.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

Carolina – Mobil Gas Station, Farmacia Rey, Little Caesar’s Pizza, Centro Comercial Villa Fontana, calles 2, 3 y 4 de la urbanización Villa Fontana en avenida Sánchez Osorio.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas