LUMA Energy anuncia mejoras en San Juan, Canóvanas y Humacao para aumentar la resiliencia eléctrica

NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.92% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados

Jueves, 4 de septiembre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Bo. Palma Sola Sector El Hoyo & Camino Piza PR-957 km 3.3 & 3.4 interior.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

Humacao – Oficina de Bienes Raices Palmas del Mar, Humacao.

Vegetación peligrosa

Humacao – Bomba AAA PR-923 Bo. Buena Vista Sector Mayo.

Restauración y modernización de subestaciones

San Juan – Cond. Balcones el Castillo, Cond. Gabriela House, Cond. Salvador Fernández, 155, Edu. Escuela José Julián Acosta (teatro), Htl. Hotel el Convento, Sect. Ballajá, Sect. Catedral, Sect. Marina, Sect. Mercado, Sect. Puerta de Tierra, Sect. San Francisco Cond. Atlantis, FGE. Capitolio de Puerto Rico, Sect. Puerta de Tierra, Cond. La Puntilla, Sect. Marina, Sect. Puerta de Tierra

Requerido por el cliente

San Juan – Ave. H Todd Esq. Carmen Santurce

– Ave. H Todd Esq. Carmen Santurce Carolina – Urb. Vistamar C/ Gerona, C/ Oeste, Condominio Jardin Sereno.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas.