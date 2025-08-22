LUMA denuncia falta de fondos y colaboración para mejorar la red eléctrica en Puerto Rico

SAN JUAN – LUMA, la empresa encargada de la operación y modernización de la red eléctrica en Puerto Rico, mantiene su compromiso de mejorar el sistema eléctrico y garantizar la preparación ante eventos mayores. Sin embargo, manifiesta preocupación por el impacto continuo que tiene la falta de fondos provenientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en las cuentas de servicio de LUMA. Esta situación limita la capacidad para operar y modernizar la red eléctrica, además de evidenciar la falta de disposición por parte de la Autoridad para resolver problemas urgentes que afectan a los 1.5 millones de clientes que dependen del servicio.

P3A ha recibido numerosos intentos de LUMA para abordar estas problemáticas. Estos esfuerzos están documentados en cientos de cartas que LUMA ha puesto a disposición del público como parte de su compromiso con la transparencia. En estas comunicaciones, LUMA responde a los seis asuntos principales planteados por P3A.

LUMA señala que la resolución de estos asuntos depende de la colaboración entre todas las partes involucradas en la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. La empresa afirma estar abierta a trabajar para encontrar una solución adecuada y oportuna que beneficie a la población y apoye el desarrollo energético de la isla. Todas las cartas se encuentran disponibles para consulta pública.