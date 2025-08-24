LUMA defiende límites de responsabilidad ante el Supremo y advierte impacto tarifario

​SAN JUAN – Luma Energy informa que la propuesta de DACO impactaría a sus clientes y agradece la oportunidad de mostrarlo al Tribunal Supremo. Sostiene que los intentos de revertir los límites de responsabilidad resultarán en un aumento en las tarifas. Indica que, ya sea por exposición a reclamaciones o por la creación de un fondo por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), las medidas implicarán costos para los clientes.

​La empresa añade que tribunales en Estados Unidos respaldan los límites de responsabilidad para compañías, fundamentado en que agencias como el NEPR tienen autoridad para extenderlos. Manifiesta que la situación evidencia el costo del abandono y la administración de la AEE, que persiste por falta de financiamiento.

Finalmente, solicita la colaboración del Gobierno y otros sectores en la transformación de la red para atender deficiencias y brindar el servicio que los clientes esperan.