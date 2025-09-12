LUMA anuncia trabajos programados en Canóvanas, Caguas y San Juan para aumentar la resiliencia eléctrica

NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.40% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Viernes, 12 de septiembre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Carr. 953, sector Quebrada Prieta Arriba, barrio Lomas, sector Quebrada Prieta

Restauración y modernización de subestaciones

Caguas – PR-7784 km 2.0 int., barrio Cañaboncito, sectores Turabo Arriba y Santa María I

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos