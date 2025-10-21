martes

octubre 21, 2025

LUMA anuncia trabajos para aumentar la resiliencia eléctrica en Canóvanas, San Juan y Humacao

(Foto/Suministrada)
NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.76% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Martes, 21 de octubre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Carr. 185, sector Palma Sola, barrio Palma Sola, calle Garfield, barrio Campo Rico, sector Los Matos.

Removido de vegetación peligrosa

  • San Juan – Cond. Quintas de Cupey Gardens, cond. Villas de Paseo Sol, urb. Alturas del Remanso, urb. Borinquen Gardens, urb. El Remanso, urb. Húcares, urb. Laderas de Palma Real, urb. Paseo de la Fuente, urb. Paseo del Parque, urb. Paseo Las Brisas, urb. Paseo San Juan, urb. Paseo Real, urb. Paseo Mayor, urb. Paseo Las Vistas 1, urb. Paso Alto, Quintas de Cupey, urb. Riberas del Señorial.

Nueva construcción

  • Humacao – Calle Font Artelo 215.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas

