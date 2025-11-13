jueves

noviembre 13, 2025

LUMA anuncia trabajos en Canóvanas y San Juan

(Foto/Suministrada)
NORESTE – LUMA informa que hoy,13 de noviembre, el sistema eléctrico reporta que el 99.90% de los clientes cuentan con servicio. LUMA efectúa trabajos en diez municipios.

Se realizan interrupciones programadas para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica. Los trabajos incluyen mantenimiento programado y mejoras que no requieren suspender el servicio. Estas acciones buscan estabilidad y continuidad en el sistema.

Las actividades del día comprenden:

Trabajos en postes 

  • Canóvanas: Parcelas Barrio Cambalache, Urbanización Mansiones del Tesoro.

Remoción de vegetación

  • San Juan: Hospital Universitario, Centro Médico

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas

Síguenos: