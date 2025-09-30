HUMACAO – Como parte de los esfuerzos de modernización y mantenimiento del sistema eléctrico, brigadas de LUMA estarán llevando a cabo esta semana importantes trabajos de mejoras planificadas en las subestaciones de Naguabo y Humacao Pueblo, para mejorar la confiabilidad del servicio para sobre 7,000 clientes de la región.

Martes, 30 de septiembre – Subestación Naguabo

Se estarán realizando trabajos desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m., beneficiando a más de 4,700 clientes. Las labores incluyen:

Reparación de líneas de distribución.

Mantenimiento de equipos que presentan sobrecalentamiento.

Revisión y mantenimiento del transformador principal.

Limpieza y ajuste del interruptor de distribución.

Miércoles, 1 de octubre – Subestación Humacao Pueblo

Los trabajos se llevarán a cabo en el mismo horario, de 6:00 a.m. a 7:30 p.m., impactando a unos 2,300 clientes. Los trabajos incluyen:

Reemplazo de piezas críticas como aisladores en las líneas.

Sustitución de la caja de conexión del transformador.

Limpieza y mantenimiento de interruptores y otros equipos dentro de la subestación.

Todos estos trabajos se están realizando en coordinación con los municipios. Adicional, los clientes pueden conocer las zonas impactadas visitando www.lumapr.com/mejorasplanificadas/