HUMACAO – Como parte de los esfuerzos de modernización y mantenimiento del sistema eléctrico, brigadas de LUMA estarán llevando a cabo esta semana importantes trabajos de mejoras planificadas en las subestaciones de Naguabo y Humacao Pueblo, para mejorar la confiabilidad del servicio para sobre 7,000 clientes de la región.
Martes, 30 de septiembre – Subestación Naguabo
Se estarán realizando trabajos desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m., beneficiando a más de 4,700 clientes. Las labores incluyen:
- Reparación de líneas de distribución.
- Mantenimiento de equipos que presentan sobrecalentamiento.
- Revisión y mantenimiento del transformador principal.
- Limpieza y ajuste del interruptor de distribución.
Miércoles, 1 de octubre – Subestación Humacao Pueblo
Los trabajos se llevarán a cabo en el mismo horario, de 6:00 a.m. a 7:30 p.m., impactando a unos 2,300 clientes. Los trabajos incluyen:
- Reemplazo de piezas críticas como aisladores en las líneas.
- Sustitución de la caja de conexión del transformador.
- Limpieza y mantenimiento de interruptores y otros equipos dentro de la subestación.
Todos estos trabajos se están realizando en coordinación con los municipios. Adicional, los clientes pueden conocer las zonas impactadas visitando www.lumapr.com/mejorasplanificadas/
“Con estas mejoras buscamos fortalecer el sistema eléctrico, minimizar interrupciones y continuar avanzando hacia un sistema eléctrico más confiable para todos los puertorriqueños. Sin embargo, es indispensable que las cuentas pertinentes cuenten con los fondos necesarios para poder continuar realizando este tipo de trabajos críticos que nuestro sistema eléctrico requiere”, enfatizó Luis Miranda, director de Operaciones de Subestaciones.