martes

noviembre 11, 2025

LUMA anuncia avances en mantenimiento eléctrico en Canóvanas, Fajardo y San Juan

Trabajador de LUMA Energy realizando trabajos de mantenimiento eléctrico
(Foto/Suministrada)
  Visitas: 105

NORESTE – En la mañana de hoy, LUMA reportó que el 99.91% de sus clientes cuentan con servicio eléctrico. La empresa llevó a cabo mejoras planificadas en 10 municipios, realizando interrupciones programadas esenciales para elevar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica en beneficio de sus clientes.

LUMA reconoció que estos trabajos pueden provocar inconvenientes temporales, pero resaltó su importancia para asegurar la estabilidad del sistema a largo plazo. Durante el mantenimiento programado, la compañía agradeció la paciencia y comprensión de los abonados. Se indicó además que hay mejoras al sistema que se efectúan sin afectar el servicio, contribuyendo al fortalecimiento y modernización de la red eléctrica.

Principales trabajos del día:

  • Resiliencia de postes: 
    • Canóvanas: Bo. Hato Puerca

  • Reemplazo y reparación de líneas y equipos: 
    • Fajardo: Claro Fajardo, Sector Media Luna, Oficinas Hospital San Pablo (cerradas), Residencial Vista Verde, Residencial Pedro Rosario Nieves

  • Mantenimiento y reemplazo de soterrado: 
    • San Juan: Calle Taft, Condado (números 54, 55, 58, 59)

Para más detalles y horarios de las mejoras planificadas, visite lumapr.com/mejorasplanificadas.

Edición Impresa

Edición 641

Edición Especial

