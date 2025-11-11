LUMA anuncia avances en mantenimiento eléctrico en Canóvanas, Fajardo y San Juan

NORESTE – En la mañana de hoy, LUMA reportó que el 99.91% de sus clientes cuentan con servicio eléctrico. La empresa llevó a cabo mejoras planificadas en 10 municipios, realizando interrupciones programadas esenciales para elevar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica en beneficio de sus clientes.

LUMA reconoció que estos trabajos pueden provocar inconvenientes temporales, pero resaltó su importancia para asegurar la estabilidad del sistema a largo plazo. Durante el mantenimiento programado, la compañía agradeció la paciencia y comprensión de los abonados. Se indicó además que hay mejoras al sistema que se efectúan sin afectar el servicio, contribuyendo al fortalecimiento y modernización de la red eléctrica.

Principales trabajos del día:

Resiliencia de postes:

Canóvanas : Bo. Hato Puerca

Reemplazo y reparación de líneas y equipos: Fajardo : Claro Fajardo, Sector Media Luna, Oficinas Hospital San Pablo (cerradas), Residencial Vista Verde, Residencial Pedro Rosario Nieves

Mantenimiento y reemplazo de soterrado:

San Juan : Calle Taft, Condado (números 54, 55, 58, 59)



Para más detalles y horarios de las mejoras planificadas, visite lumapr.com/mejorasplanificadas.